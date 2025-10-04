Партия "чешского Трампа" - бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, выступающего против помощи Украине, - с большим отрывом занимает первое место на выборах в Чехии.

На момент подсчета 96% бюллетеней у партии ANO 35,3% голосов.

Возьмет ли Бабиш власть в Чехии и что это будет означать для Европы и Украины?

Шансы ANO на формирование вокруг себя коалиции довольно велики. Однако точный ответ на этот вопрос зависит от чешских "автолюбителей".

Но обо всем по порядку.

Из условно "правого" лагеря 7,9% набирает партия SPD Томио Окамуры ("Свобода и прямая демократия"). Это главный кандидат на союз с Бабишем, и вместе у них выходит в районе 43% голосов.

Кроме того, довольно вероятно, у них могут появиться союзники из партии Motoristé sobě ("Автомобилисты для себя") - это евроскептики, выступающие против ограничений на топливные автомобили и "зеленой" повестки. У нее 6,8% голосов, что дает вероятной "коалиции Бабиша" почти 50% в парламенте страны. С учетом перераспределения голосов непрошедших - это большинство.

У потенциального проевропейского блока - правящей Spolu и либеральной Stan - на двоих сейчас почти 34%. В союзники им прочат либертарианскую партию "Пираты", берущую 8,6% голосов. Совокупно это почти 43%.

Из этой калькуляции следует, что у Бабиша есть шансы создать вокруг себя большинство и сформировать новое чешское правительство, если в коалицию с ним помимо ультраправой SPD вступят ещё и "автомобилисты".

Как мы уже писали, ANO шла на выборы с лозунгами, осуждающими поддержку Киева. В частности, Андрей Бабиш называл коррупционной схему закупки снарядов через Прагу для Украины.

Накануне выборов он заявлял, что цель предотвратить полное захватывание Украины Россией уже достигнута, и что дальнейшую военную помощь стоит пересмотреть.

Относительно украинских беженцев, которые живут в Чехии, Бабищ говорил, что после окончания войны украинцы "должны вернуться домой". Но впоследствии изменил формулировку, заявив, что "нам украинцы нужны".

Бабиш в целом не против нахождения Чехии в НАТО и ЕС, но регулярно критикует "брюссельскую бюрократию" - в чем его позиция схожа с позициями премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо. И, по прогнозам экспертов, если Бабиш станет премьером, Прага будет в целом дрейфовать в сторону политики Орбана и Фицо.