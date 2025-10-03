В Чехии сегодня стартуют парламентские выборы, по итогам которых может вернуться к власти бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, выступающий против помощи Украине.

Выборы завершатся завтра в 15:00.

По опросам Politico, партия Бабиша ANO имеет 30% поддержки, блок премьера Петра Фиалы 19%, а националисты из партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) — 13%.

Ранее Бабиш не исключал в случае своей победы альянса с другими силами в Европе, выступающими против поддержки Украины, и заявлял о готовности отказаться от оборонных обязательств, согласованных в НАТО. Также он критиковал и называл коррупционной схему поставок снарядов, которые Прага закупает для Украины.

Deutsche Welle приводит основные причины активной поддержки партии Бабиша. Издание отмечает, что Чехия столкнулась с шоковым ростом цен на энергоносители и инфляцией до 15%, что серьезно ударило по населению, особенно пенсионерам, несмотря на меры государственной поддержки. Кроме того, многие чехи недовольны состоянием инфраструктуры и бюрократией. В итоге недовольство действующим правительством Петра Фиалы, по некоторым опросам, достигает 70%.

Также Чехия приняла рекордное в пересчете на душу населения число украинских беженцев: около 660 тысяч человек при населении страны 10,9 миллиона человек. Бабиш использует это, чтобы продвигать тезис о том, что правительство Фиалы больше заботится об Украине и украинцах, чем о самих чехах.

Ранее мы писали, что лидирующая перед выборами в Чехии оппозиционная партия требует отменить поставки снарядов Украине.

По мнению западных СМИ, в случае победы Бабиша на выборах Украина может потерять Чехию как важного союзника в Европе.