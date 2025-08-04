Властям Украины стоит согласиться на временную оккупацию части территории страны ради выживания. Освободить все захваченные территории в обозримом будущем без больших человеческих потерь невозможно.

Такое мнение высказал в интервью BBC президент Чехии Петр Павел.

"Сейчас Украина при всей поддержке Запада не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, чтобы часть территории была временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", - заверил Павел.

Он считает, что давление США и Европы на российскую экономику "рано или поздно" вынудит РФ сесть за стол переговоров. При этом он расценил как несправедливость со стороны Запада давление на Украину, чтобы та немедленно освободила все оккупированные территории.

Около месяца назад Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения войны в Украине.

Также он высказывал мнение, что Украина не имела шансов на победу в войне еще в 2023 году.