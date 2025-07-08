Президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения войны в Украине.

Об этом чешский политик сказал в интервью службе новостей BBC News.

Президент Чехии считает, что после окончания украинского конфликта и "достижения мирного соглашения" Европа сможет начать обсуждать с Россией вопросы безопасности, а также "сотрудничества и бизнеса, которые вели раньше".

Также Павел добавил, что Украина не должна воевать с Россией "бесконечно".

"Очевидно, если мы посмотрим на это с точки зрения основ человеческой справедливости или даже международного права, очень трудно согласиться на такое. Но мы также живем в реальности. Какие у нас есть альтернативы? И у нас, и у Украины. Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезным убыткам для наших экономик. Мы хотим и должны с чего-то начать. Для начала нужно посадить Россию за стол переговоров, договориться о прекращении огня, а затем договориться о мирном соглашении", - заявил президент Чехии.

Он добавил, что Путин "не будет у власти вечно", а "с учетом ее нынешнего положения российская экономика не сможет выдерживать экономическое давление долго", поэтому "рано или поздно" Россия согласится на переговоры.

Ранее президент Чехии говорил, что то, что Украина не имела шансов на победу над Россией, стало известно ещё в 2023 году.

Также Петр Павел заявлял, что победа над РФ ценой уничтожения половины населения Украины не является победой.