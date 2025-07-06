Две цели. В МИД Украины рассказали, почему Киев ведет переговоры с Москвой
Киев участвует в переговорах с Москвой не потому, что верит в их результативность, а для того, чтобы никто не мог обвинить Банковую в нежелании мира.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ходе краткого интервью прессе.
По словам Тихого, украинская делегация преследует две цели:
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Первая - гуманитарная: возвращение пленных и решение других подобных вопросов
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Вторая - политическая. "Не дать никому обвинить Украину в том, что она не хочет мира. А таких попыток хватает – в разных кругах, в разных странах, даже среди стран-союзников".
Тихий подчеркнул, что именно поэтому Киев отправляет представителей на переговоры, несмотря на низкий уровень кремлевской делегации.
"Состав украинской делегации показывает, что для нас приоритет - безопасность и гуманитарные вопросы, всё остальное - вторично", - добавил спикер МИД.
Ранее "Страна" писала, как обстоят дела с переговорами и миром для Украины.
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