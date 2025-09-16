Партия, которая может прийти к власти на выборах в Чехии, призвала отменить поставки снарядов Украине.

Лидер ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что инициатива по закупке снарядов обходится слишком дорого налогоплательщикам и должна быть прекращена.

По его словам, средства следует направить "на наш собственный народ".

В интервью Reuters он назвал программу "гнилой" и подчеркнул, что в случае его возвращения к власти она будет отменена.

Заместитель председателя ANO Карел Гавличек в комментарии Politico добавил: "Согласно имеющейся у нас информации, речь идёт о неадекватной норме прибыли, низком качестве и сомнительных поставщиках. По этим причинам этим вопросом следует заниматься на уровне НАТО".

Ранее мы писали, что парламентские выборы в Чехии пройдут в октябре. Партия ANO лидирует по соцопросам.

Напомним, премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что Прага не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи их Киеву.

