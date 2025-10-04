Танкер "теневого флот". Кадр из видео

Недавний захват танкера "теневого флота" Францией был скорее пиар-акции, чем настоящей операцией, говорится в статье британской газеты The Spectator.

В ней отмечается, что несмотря на операцию французских коммандос, "похожих на сцену из "Миссия: Невыполнима", танкер был отпущен через два дня после заявлений Макрона о задержании.

"Весь этот громкий международный инцидент закончился лишь двухдневной задержкой поставки 100 000 тонн сырой нефти "Роснефти". Не было найдено никаких доказательств причастности к дронам, которые кружили над аэропортом Копенгагена 30 сентября", - пишет издание.

В статье также приводится цитата Путина с форума на Валдае, где тот назвал захват танкера "актом пиратства", и заявил что это было сделано Макроном для "отвлечения внимания от внутренних проблем".

"На этот раз Путин, возможно, прав. Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе с теневым флотом, который сейчас перевозит значительную часть российской сырой нефти и питает военную машину Кремля. Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика, более того, она сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа", - пишет The Spectator.

Напоминим, о захвате танкера российского теневого флота французским спецназом сообщалось 1 октября

На следующий день президент Франции Эмманюэль Макрон предложил срывать поставки российской нефти, задерживая танкеры ее теневого флота, тогда как президент Польши Кароль Навроцкий высказался против резких действий. 

