Анализируем итоги 1318-го дня войны в Украине.

Удар по газовым месторождениям

Сегодня Россия нанесла массированный ракетный удар по украинской энергетике. Основной ущерб понесли как объекты добычи, так и транспортировки газа.

Атака была самой массированной по газовой инфраструктуре с начала войны, сообщает «Нафтогаз». Прилеты были в Харьковской и Полтавской областях. Значительное количество объектов повреждено, некоторые критически.

Компания ДТЭК сообщила, что в Полтавской области у нее остановлена работа ряда объектов газодобычи.

Согласно сервису NASA, сейчас бушуют пожары в районе следующих месторождений:

- Яблоновское отделение переработки газа (Полтавская область);

- Шебелинское газовое месторождение (Змиёвский район, Харьковская область - это крупнейшее в Украине месторождение);

- Шебелинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов;

- Газовая дожимная компрессорная станция в районе н.п. Глазуновка (Харьковская область).

При этом официально прилёты по ним не подтверждались.

В целом РФ применила 35 ракет - из них 28 "Искандеров" от баллистических до крылатых. Были прилеты 18 ракет и 78 дронов на 15 локациях, сообщили ВСУ. При этом в Полтавской области заявили, что их регион атаковали только "Герани" и авиаракеты Х-35. Куда в таком случае целились 28 "Искандеров", не уточняется.

Минобороны РФ заявляет, что ночью било "по предприятиям ВПК Украины и объектам ТЭК, обеспечивавшим их работу".

Украина также нанесла ряд ударов по РФ.

Вчера беспилотники атаковали район Перми. После этого на заводе "Азот" в Березняках, по данным местных властей, произошла "кратковременная остановка технологического цикла". Заявляется, что предприятие сейчас работает в штатном режиме.

Отметим, что "Азот" - один из крупнейших производителей удобрений в России.

Также был атакован НПЗ в Орске Оренбургской области РФ. Позже губернатор заявил, что технологические процессы на предприятии не нарушены.

В контексте таких ударов активно обсуждается новость о том, что из-за украинских атак простаивает 38% мощностей российских НПЗ. Ее привел российский портал РБК со ссылкой на агентство анализа количественных данных "Сиала".

Однако экономист Сергей Вакуленко из берлинского Центра Карнеги отмечает, что эта цифра сильно завышена и основана на некорректной методике подсчета.

По его словам, такой показатель можно получить, если сложить паспортные мощности всех заводов, подвергшихся атакам с августа, и вычесть их из общей мощности. Но атаки редко выводят из строя весь завод, а часть повреждений уже могла быть устранена. "Думаю, что и повреждались заводы частично, и часть удалось отремонтировать, так что какая-то доля выбывшей мощности вернулась в строй", - поясняет Вакуленко.

Кроме того, пишет эксперт, порядка 22% мощностей НПЗ в России простаивает и не загружена. Что также не позволяет считать урон от украинских атак, просто суммируя мощности пораженных заводов.

Вакуленко считает, что "ситуация непростая, но не настолько катастрофичная, как можно было бы подумать при виде заголовка "От российской нефтепереработки осталось чуть больше половины".

Эксперт пишет, что, даже если мощности снижаются, Россия перерабатывает больше нефти, чем потребляет сама, и имеет запас. "Дизеля в России производится практически вдвое больше, чем нужно для внутреннего потребления, бензина - на 16% больше", - указывает эксперт. Кроме того, часть экспортных полуфабрикатов в случае необходимости можно направить на внутренний рынок.

Проблемы для российских НПЗ при этом явно увеличились, поскольку атаки стали регулярнее (по многим заводам стали бить по несколько раз). Но говорить о том, что почти половина переработки остановлена, по его мнению, неверно.

Ситуация на фронте

Россияне вторые сутки продвигаются на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Они захватили сразу три населенных пункта: Ольговское, Березовое и Калиновское.

А также продвинулись в Вербовом и Новоивановке.

"Противник, захватив Вербовое, возобновил движение дальше — сейчас их основной ход идёт западнее по узкому коридору вдоль лесополосы в направлении Вишневого. Тактика та же, что и на Вербовом: быстрые выталкивания вперёд небольшими подразделениями с прикрытием огнём, поиск слабых участков в нашей обороне и попытки закрепиться в посадках и углублениях", - пишет украинский боец с позывным "Мучной".

Жительница Днепропетровской области заявила о массовой эмиграции жителей местных сел из-за российского наступления. По словам Юлии, многие, у кого было свое дело, бросают землю, бизнес, торговлю и уезжают, становясь "бомжами".

Идет "сознательный слив земель", говорит девушка. По ее мнению, это связано с прорывом войск РФ вглубь Днепропетровской области. "До моего дома [от линии фронта] осталось 13 километров", - сообщает Юлия.

По ее словам, россияне уже углубились на территорию области на 20 километров (украинские карты показывают 15-километровый прорыв).

Также россияне продвинулись в Шандриголовом на Лиманском направлении.

Тем временем власти продолжают заявлять об успехах ВСУ близ Доброполья, где, как они заявляют, развивается наступление украинских войск.

Однако ряд экспертов ставит эти выводы под сомнения.

"Я, хоть убейте, не понимаю, зачем врать о положении дел на фронте. Новое Шахово не освобождено (об этом сообщал Deep State - Ред.). На Добропольском направлении нет никаких оцеплений и котлов противника (об этом заявлял главком Сырский - Ред.) Более того, ситуация продолжает ухудшаться для ВСУ", - пишет военный эксперт Константин Машовец.

Напомним, Машовец ранее уже заявлял, что ситуация на Добропольском направлении в реальности не такая, как заявляет командование ВСУ.

У Трампа сомневаются насчет "Томагавков"

Западные СМИ все активнее пишут о том, что Трамп намерен усилить передачу разведданных Украине. И помогать ей эффективнее поражать цели на российской территории.

NBC News указывает, что США "планируют" предоставить Украине разведданные для ударов по нефтегазовым объектам на территории РФ.

Также Украина надеется, что Трамп передаст более дальнобойные ракеты. Но некоторые советники Трампа сомневаются, что предоставление Украине тех же "Томагавков" существенно изменит военный баланс и позицию РФ.

"Я не думаю, что ограниченное количество "Томагавков" или эпизодические удары вглубь России изменят мнение Путина", - сказал американский чиновник изданию Financial Times.

Также американский президент по-прежнему против использования средств американских налогоплательщиков для помощи Украине, предпочитая, чтобы за это платили союзники по НАТО.

В то же время газета подтверждает информацию других СМИ о том, что Трамп уже поручил американским военным подготовиться к предоставлению Украине дополнительных разведданных для дальнобойных ударов по российской энергетике, хотя окончательное решение еще не обнародовано.

"Новые меры могут помочь Киеву лучше картировать российскую противовоздушную оборону и прокладывать маршруты ударов", - пишет FT.

Отметим, что Белый дом официально изменения своей позиции не подтверждал. "Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией​​​. Делать это публично было бы безответственно", - заявила спикер Кэролайн Левитт.

Тем временем Кремль пригрозил "адекватным ответом" в случае поставок Киеву американских ракет Tomahawk.

"Представители американского руководства в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет (Tomahawk - Ред.) И в целом вполне допускали возможность ударов вглубь территории России. Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это - это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны", - сказал Песков.

Также тему "Томагавков" прокомментировал Путин. По его словам, поставки этих ракет Украине "вообще никак не изменят" соотношение сил на поле боя.

"Были же ATACMS. И что? Да, наносили определенный ущерб. В конце концов, системы ПВО России приспособились, начали их сбивать. Могут "Томагавки" нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать", — заявил Путин во время дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, Киев не сможет применять эти ракеты без участия военных США, поэтому такие удары нанесут ущерб отношениями Москвы и Вашингтона и выведут их на "качественно новый этап эскалации".

"Нанесет ли это [применение "Томагавков"] ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", - добавил президент РФ.

На заявлениях Путина остановимся подробнее ниже.

"Бумажный тигр" и "стена дронов"

Вчерашнее выступление Путина на Валдайском форуме, с одной стороны, ничего принципиально нового не содержало. Основные тезисы по Украине, по отношениям с Западом, по многополярному миру, он до того повторял уже неоднократно. Из новинок разве что зачитывали стихотворения Пушкина про Бородинскую битву.

Также обратил на себя внимание комментарий Путина относительно высказываний Трампа о России как о "бумажном тигре".

"Идите и попробуйте разберитесь с бумажным тигром". И добавил: "Если мы воюем со всем блоком НАТО и так уверенно себя чувствуем, и при этом мы бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Самое главное - быть уверенными в себе, а мы в себе уверены", - заявил Путин.

С другой стороны, примечательный момент все ж таки был. И он касался реакции на последние высказывания Трампа про "бумажного тигра", а также на заявления европейцев о "российской дроновой угрозе".

Здесь послание Путина читалось достаточно четко.

Во-первых, он очень мягко высказался по поводу жесткой в отношении РФ и себя лично риторики Трампа последних недель. Продолжал говорить ему комплименты и выражать готовность к возобновлению диалога по Украине, демонстрируя, что надеется на новые изменения в позиции Вашингтона.

Во-вторых, он несколько раз сказал об отсутствии планов нападения России на Европу, назвав слухи об этом "чушью" и объяснив их появление желанием европейцев оправдать увеличение военных расходов, а также решить свои внутриполитические проблемы. Также он отверг заявления, что дроны, которые появляются сейчас над Европой, запускает Россия.

То есть Путин как бы дает понять США и ЕС, что готов к возобновлению переговоров по Украине, если Запад со своей стороны готов обсуждать озвученные на Аляске условия окончания войны: вывод украинских войск из Донецкой области, вопросы НАТО и т.д.

При этом параллельно предупредив, что если война продолжится и страны НАТО усилят давление по ней на РФ (в частности, через поставки "Томагавков"), то возможна резкая эскалация. В том числе и в отношениях между Россией и США.

"При нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми к чему угодно. Ставки чрезвычайно высоки", - заявил Путин в самом начале своего выступления.

О том, реальна ли война РФ и Запада, мы подробно писали здесь.

Сейчас основной повод для разговоров о такой войне - пролеты неизвестных дронов над странами НАТО. Очередной инцидент произошел в Германии и Бельгии.

В Мюнхене вчера вечером из-за появления дронов приостановили работу аэропорта. Полиция пыталась найти беспилотник с помощью вертолета, но безуспешно.

Были отменены 17 вылетов, еще 15 рейсов перенаправили в другие аэропорты. Нарушения затронули более 3000 пассажиров. Сотни из них провели ночь в терминалах на раскладушках, где им выдали одеяла, закуски и напитки. Других разместили в гостиницах рядом с аэропортом.

Той же ночью над военными базами в Бельгии были замечены неизвестные беспилотники. Это произошло в Эльзенборне, что в нескольких километрах от границы с Германией. Там наблюдались 15 беспилотников. На этой базе проводятся учения по стрельбе.

Предполагается, что беспилотники перелетели из Бельгии через границу в Германию. В ФРГ их также заметила полиция небольшого городка Дюрен. Откуда взялись дроны и кто ими управлял, пока неясно. Идет расследование.

При этом меры противодействия Европа пока выработать не может. Идея Еврокомиссии о создании "стены дронов" дала трещину еще до перехвата первого российского объекта, пишет Politico.

Предлагается создать щит из радаров и перехватчиков, чтобы защитить от воздушных вторжений восточный фланг Евросоюза.

"Для стран Балтии и Польши это звучит как разумный ответ на растущую чрезвычайную ситуацию. Но страны, более далёкие от России, подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о её осуществимости и стоимости, о том, как она вписывается в военные планы ЕС и НАТО, и не является ли она попыткой Брюсселя узурпировать власть в сфере национальной оборонной политики", - пишет издание.

Брюссель вместе с прифронтовыми государствами предлагает использовать на эти нужды деньги ЕС, что требует согласия всех столиц Блока. Но южные страны, Италия и Греция, заявили, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему Блоку, а не только его восточному флангу.

Макрон отметил, что защитить таким образом все 3000 км границы невозможно. Мерц на встрече в Копенгагене раскритиковал план в "очень резких" выражениях.

В то же время мало кто из европейцев сомневается, что Европе необходимо улучшить свои возможности по отражению беспилотников. У Блока нет технологий обнаружения и дешевых способов сбития БПЛА. Поэтому меры будут приняты - но их сроки, стоимость и возможности ещё предстоит прояснить.