Президент Украины Владимир Зеленский отказался от передачи Москве территории всего Донбасса в обмен на остановку боевых действий по линии фронта.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters со ссылкой на вчерашний разговор украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом после его встречи главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

"Российский лидер (на вчерашних переговорах с Трампом - Ред.) предложил заморозить бо́льшую часть линий фронта, если киевские войска уступят всю Донецкую область. Зеленский отверг это требование, сообщил источник", – сказно в заметке.

Напомним, еще до переговоров на Аляске Зеленский ответил отказом на сигнал из Вашингтона, что Россия готова к прекращению огня в обмен на вывод ВСУ из Донецкой области.

Недавно в СМИ появилась информация, что украинский президент узнал об обсуждении обмена территориями ещё до того, как эту идею озвучил Трамп.

Вчера на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. Американский лидер заявил, что они пришли к согласию по многим пунктам возможной сделки и теперь дальнейшее решение зависит от президента Украины. После переговоров Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами. Президент Украины сообщил, что глава Белого дома пригласил его в Вашингтон для обсуждения деталей соглашения, направленного на урегулирование российско-украинского конфликта.