Существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе ещё до трехсторонней встречи президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом заявил журналист The Economist Оливер Керрол со ссылкой на источники.

"Мы считаем, что небо даст сигнал о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", – заявил собеседник Керрола.

Других подтверждений об информации о воздушном перемирии нет. При этом Вашингтон и Москва по итогам переговоров также об этом не заявляли.

В то же время, советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг наличие предварительного соглашения о прекращении огня в воздухе.

"Мы ничего об этом не слышали", – написал Литвин в комментариях к посту журналиста.

Напомним, ранее сам Трамп заявил, что США и Россия пришли к согласию по многим пунктам сделки и теперь дело за Владимиром Зеленским. По его словам, украинский президент должен будет согласиться на эту сделку.

