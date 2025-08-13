Президент США Дональд Трамп может стремиться к соглашению напрямую с главой Кремля Владимиром Путиным, минуя Украину или Европу.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на "источник, знакомый с внутренними переговорами в США".

Однако этот же источник агентства выразил сомнения по этому поводу, заявив, что это может вызвать проблемы с Киевом и Евросоюзом.

Полдюжины высокопоставленных европейских чиновников сообщили агентству, что видят риск заключения сделки, невыгодной для Европы и безопасности Украины. Они заявили, что в этом случае решающее значение будет иметь европейское единство. Сейчас европейцы "сосредоточены на том, чтобы этого не произошло, взаимодействуя с американскими партнёрами и сохраняя скоординированность и единство с европейской стороны".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила вчера, что саммит станет для Трампа "тренировкой по выслушиванию", чтобы узнать, какие меры необходимы для заключения соглашения.

Также Reuters пишет, что Трамп созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейцами в 15:00 по киевскому времени, о чем сообщили у канцлера Германии Фридриха Мерца.

На встрече будут присутствовать лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского союза, а также генсек НАТО Марк Рютте.

В свою очередь немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщает, что Зеленский сегодня приезжает в Берлин и примет участие в созвоне с Трампом из канцелярии Мерца.

После созвона с американцами состоится онлайн-встреча "коалиции желающих".

Ранее Зеленский потребовал учитывать голос Европы в переговорах об Украине.

Напомним, в западных СМИ критикуют обсуждаемые США и РФ условия завершения войны в Украине.