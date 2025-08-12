Власти Великобритании призвали лидеров Евросоюза прекратить "бесполезные комментарии" о переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Заявляется, что Лондон все больше обеспокоен публичными комментариями о будущем Украины таких деятелей как президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава евродипломатии Кайя Каллас.

Британцы опасаются, что предъявление публичных требований президенту США может иметь неприятные последствия и привести к тому, что он вообще отстранит Европу от переговоров.

Инсайдеры издания отмечают, что британский премьер Кир Стармер не делал публичных комментариев по поводу обсуждений с момента совместного заявления в субботу вечером, предпочитая вместо этого оказывать влияние из-за кулис.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Штаты и РФ не решать вопрос украинских территорий "через головы" Европы и Киева.

Также Евросоюз призвал Трампа учитывать интересы Европы и Украины в переговорах с Путиным. Венгрия не поддержала общую декларацию ЕС.