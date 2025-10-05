Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости перемирия в воздухе является радикальный сменой его позиции.

До того он постоянно заявлял, что именно "дип-страйки" - удары в глубину России (в частности, по НПЗ и другим энергообьектам) должны заставить Кремль пойти на уступки.

В рамках этой же стратеги Зеленский требовал от США дать дальнобойные ракеты, включая "Томагавки".

Теперь же президент Украины резко поменял позицию и призывает к воздушному перемирию, в рамках которого "дип-страйков" уже не будет, а значит и "Томагавки" более не нужны.

Наиболее очевидное объяснение причин такой перемены - значительные проблемы с защитой неба, с которыми столкнулась Украина.

О них уже говорят открыто журналисты, эксперты и политики - о "дыре" в ПВО, через которую вглубь Украины залетают сотни дронов, об отсутствии необходимых средств для их сбития, о дефиците ракет для западных систем ПВО. Также говорят о том, что РФ наращивает масштабы ракетно-дроновых атак, а также совершенствуют свои беспилотники, которые могут теперь сами распознавать и наносить удары даже по подвижным целям.

Накануне наступления холодов и старта отопительного сезона это грозит для Украины серьезными негативными последствиями, которые, видимо, по оценке Зеленского (раз он предлагает воздушное перемирие), превысят эффект от ударов по объектам внутри РФ (есть, правда, ещё одно объяснение в формате "хитрого плана" почему Зеленский призывает к прекращению огня в небе, но о нем мы скажем ниже).

Но вопрос - согласится ли на это Россия, с учетом всего сказанного выше?

С одной стороны, Россия в плане воздушных ударов имеет явное преимущество перед Украиной.



Сам Зеленский недавно заявлял, что Россия ежедневно запускает в среднем около 500 дронов, а Украина только 100-150.



Ракетный потенциал РФ многократно превосходит украинский. Не говоря уже о КАБ, которые россияне массово используют для ударов на фронте и по ближним тылам.



Все это является одним из главных преимуществ России в войне.



Поэтому, на первый взгляд, призыв Зеленского объявить воздушное перемирие Москва, скорее всего, отвергнет или вообще проигнорирует.



Но, с другой стороны, ущерб от украинских атак для России действительно серьезный. Особенно для сферы нефтепереработки.



Да, удары РФ наносят многократно больший урон Украине, чем украинские России. Однако влияние этого ущерба на способности обеих стран продолжать войну различно.



Способность Украины продолжать войну в меньшей мере основана на состоянии украинской экономики и собственного военного производствам, а в большей степени - на поддержке Запада, который финансирует и поставки оружия, и дефицит бюджета. Поэтому выведения из строя тех или иных украинских предприятий критически на военных возможностях Киева не сказывается.

Фатальными для них стали бы только два случая.

Первый – полный блэкаут на длительный период по всей стране. Второй – полная блокада мореходства в украинские порты, что в перспективе года-двух обескровит украинскую экономику. Но ни того ни другого РФ пока добиться не может и не факт, что вообще сможет.

Что касается России, то она, в отличие от Украины, воюет "на свои". А потому и экономический ущерб от атак на инфраструктуру и промышленность прямо влияет и на ее возможности продолжать войну.



Другой вопрос, что пока удары Киева не наносит ущерба такого масштаба, который имел бы для РФ критическое значение. Да и беспилотники можно сбивать достаточно легко и то, что они до сих пор поражают российские НПЗ имеет своей причиной в большей степени не отсутствие военно-технических возможностей для этого, а организационные проблемы, которые, возможно, рано или поздно все ж таки решат.



Однако и количество запускаемых Украиной беспилотников будет наверняка расти. И, не исключено, что к ним могут добавиться и западные ракеты, что ситуацию для РФ значительно усложнит.



Поэтому какое решение примет Москва – пока на 100% предсказать невозможно.

Вероятно, ответ на данный вопрос зависит от того, насколько уверен Кремль в успехе своей воздушной кампании этой осенью и зимой (то есть, уверен ли он, что она приведет к блэкауту Украины и есть ли у РФ для этого достаточные военные ресурсы), а также от того насколько близки россияне к тому, чтоб решить проблему безопасности своих НПЗ и прочих энергообъектов, которые подвергаются украинским атакам.



Также, возможно, на ситуацию может повлиять Трамп, если он поддержит эту идею и попытается убедить также сделать и Путина, пообещав взамен некие "пряники" (в виде снятия санкций), а также отказ от поставок Томагавков и других ракет Украине.



К слову, возможно, что предложение Зеленского о воздушном перемирии является частью многоходовой игры с целью убедить Белый дом все ж таки дать ВСУ Томагавки или другие ракеты. То есть – призвать прекратить огонь в небе, затем добиться поддержки этой идеи со стороны Трампа.

Далее - посоветовать ему публично пригрозить президенту РФ Владимиру Путину поставками "Томагавков", если тот откажется от перемирия. А затем, если Кремль откажется, призвать президента США Дональда Трампа выполнить свое обещание.



Впрочем, даже если такой план у Зеленского есть, то, естественно, не факт, что он сработает. Так как при решении о поставках ракет американцы учитывают, помимо запросов Киева, еще и много других факторов.

В том числе и необходимость иметь свои запасы, а также возможную резкую эскалацию в отношениях с РФ.



Подробно о том, будут ли поставлены "Томагавки" Украине и если да, то что они поменяют в войне мы подробно писали в отдельном материале.