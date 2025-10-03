В городе Краматорске сильный пожар после обстрела теплоэлектростанции.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы глава Донецкой ОВА Филашкин подтвердил удар войск РФ по энергетическому объекту.

Начались отключения электроснабжения в Славянске, Краматорске и Дружковке.

Паблики пишут, что свет стал пропадать после удара баллистической ракетой.

Напомним, в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массированном ударе по энергетическим объектам страны.

Война в Украине продолжается 1318-й день. Последние новости с ключевыми событиями пятницы, 3 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Зафиксировано новое продвижение войск РФ в двух областях, что набрало темп за последние несколько суток: в Днепропетровской области неприятель продвинулся к западу от деревни Новоивановки, в Запорожской – в Полтавке. Украинские военные считают, что противник готовит ещё одно наступление в северной части Днепропетровской области – на новопавловском направлении.

