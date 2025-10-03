Вблизи Дружковки Донецкой области в результате удара FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко ранен.

Об этом сообщает пресс-центр 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады в Facebook.

"В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранение, сейчас его состояние стабильное", – говорится в сообщении.

При этом глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что событие произошло утром 3 октября возле населенного пункта Дружковка.

Президент Франции Эммануэль Макрон также подтвердил, что французский фотожурналист стал жертвой дрона, передает Би-Би-Си.

Лидер выразил соболезнования в связи со смертью фоторепортера Лалликана в Донецкой области Украины.

"Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели в результате атаки российских беспилотников", – написал он в социальной сети X на французском и украинском языках.

Напомним, в августе в Киеве прощались с украинской журналисткой Викторией Рощиной. Она погибла, находясь в российском плену.

Ранее мы писали о том, что волонтер Екатерина Андреева в Сумской области попала под российский обстрел в прямом эфире.

