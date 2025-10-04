В Киеве обвинили Пекин в передаче России спутниковых данных для ударов по Украине
Служба внешней разведки (СВР) Украины обвиняет Пекин в предоставлению Москве спутниковых снимков стратегических объектов Украины.
Об этом сообщил представитель СВР Олег Александров в интервью информагентству "Укринформ".
"Имеются факты высокоуровневого взаимодействия России и Китая при проведении спутниковой разведки территории Украины с целью выявления и детальной фиксации стратегических объектов для их поражения. При этом, как мы видели в последние месяцы, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам", – заявил Александров.
Напомним, недавняя атака РФ на объекты газодобычи под Харьковом и Полтавой была самой масштабной с начала войны.
