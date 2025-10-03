Атака на газодобывающую инфраструктуру в ночь на 3 октября стала самой массированной с начала войны.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

Компания подтверждает прилеты по объектам газодобычи в Харьковской и Полтавской областях.

"В ночь на 3 октября по объектам "Нафтогаза" на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов. Часть удалось сбить. К сожалению, не все. В результате этой атаки значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений – критические", - рассказали в компании.

Сейчас на месте прилетов работают специалисты "Нафтогаза", ГСЧС и другие аварийные службы.

Ситуацию прокомментировал глава группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

"Продолжается ликвидация последствий удара. Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным", — отметил Корецкий.

Напомним, ранее сегодня сервис НАСА опубликовал данные о пожарах в районе четырех месторождений в Харьковской и Полтавской областях, в том числе в Шебелинке.

А 1 октября был обстрел энергетического объекта в городе Славутич Киевской области.