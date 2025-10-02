Россия намеренно обесточила Запорожскую АЭС. Это сделано, чтобы подключить станцию к своей энергосистеме.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, следующим шагом может быть запуск реактора – без должного охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур.

Он отметил, что это безответственный шаг, сделанный только для демонстрации контроля российского диктатора Владимира Путина.

Сибига убежден, что безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов.

Ранее западные СМИ писали, что на Запорожской атомной электростанции возможен сценарий Фукусимы.

Напомним, "Росатом" заявил, что линии электроснабжения были перебиты ударами ВСУ. Украинский "Энергоатом" же заявляет, что РФ "сознательно не подключает станцию к электроснабжению".

Мы также сообщали, что президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает совместную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции с США и Украиной.

