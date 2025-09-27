На Запорожской атомной электростанции возможен сценарий Фукусимы. Внешнее снабжение Запорожской АЭС электричеством отсутствует уже три дня, а системы охлаждения и безопасности работают на дизельных генераторах из-за перекрытия последней линии электропередачи.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на экспертов МАГАТЭ.

По их информации, в настоящее время существует риск выхода из строя охладительных установок, что может привести к неконтролируемому нагреванию и раслпавлению ядерного топлива.

"Ускоренный вариант этого сценария произошел на Фукусиме, поскольку реакторы только что были запущены. Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии, и горячие реакторы на объекте были автоматически остановлены. Аварийные генераторы продолжали перекачивать охлаждающую воду вокруг реактора, но они были выведены из строя цунами, последовавшим через несколько минут. Три ядерных реактора на станции расплавились в течение трех дней, хотя топливо оставалось локализованным. Никто не погиб, но более 100 000 человек были эвакуированы" - пишет The Guardian.

Из-за этого превышение 72-часовой нормы работы АЭС без внешнего электроснабжения считается очень опасным сценарием.

Напомним, "Росатом" заявил, что линии электроснабжения были перебиты ударами ВСУ. Украинский "Энергоатом" же заявляет, что РФ "сознательно не подключает станцию к электроснабжению".

Ранее мы сообщали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Москву и заявил, что не будет называть виновных в обстрелах рядом с Запорожской АЭС, чтобы это не мешало обеспечению ее безопасности.