Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Москву и заявил, что не будет называть виновных в обстрелах рядом с Запорожской АЭС, чтобы это не помешало обеспечению ее безопасности.

Об этом пишут российские издания.

Визит главы МАГАТЭ в Москву состоялся по случаю 80-летия атомной промышленности России.

Также сообщается, что в столице РФ Гросси встретился с главой Кремля Владимиром Путиным и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Напомним, на днях стало известно, что Запорожская АЭС переведена на резервное питание после отключения последней внешней линии энергоснабжения. Назначенное РФ "руководство" Запорожской АЭС утверждало, что последняя высоковольтная линия электропередачи станции отключена "в результате огневого воздействия ВСУ".

В июле в "Энергоатоме" сообщали, что в результате российского обстрела была выведена из строя последняя линия электропередач, соединявшая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

Война в Украине идет 1311-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

