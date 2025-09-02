Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает совместную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции с США и Украиной.

Об этом он заявил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае.

"Мы можем даже втроём на Запорожской атомной электростанции поработать", – сказал Путин.

Он также заявил, что возможность найти консенсус по гарантиям безопасности для Украины есть. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

При этом Путин заявил, что Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, «Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность». Но Россия никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе.

Путин также призвал восточноевропейские страны остановить поставки газа и нефти в Украину, "чтобы прекратить украинские атаки на энергетическую инфраструктуру" России. В ответ Фицо заявил Путину, что "серьёзно" обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским удары по российкому нефтепроводу "Дружба" на встрече в эту пятницу.

Напомним, на этой же встрече Путин анонсировал удары по украинской энергетике.

Ранее СМИ писали, что участие США в управлении ЗАЭС было одним из пунктов проекта соглашения, который Трамп продвигал еще весной. Однако тогда Россия и Украина отвергали такие предложения.