В Николаевской области дрон упал в 800 метрах от периметра Южноукраинской атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Во время атаки дронов некоторые приблизились к объекту на расстояние до полукилометра.

Наблюдатели МАГАТЭ ночью услышали выстрелы и взрывы, а утром нашли кратер размером четыре квадратных метра и глубиной около метра, поврежденные осколками металлические конструкции, поврежденную региональную линию электропередачи, которая не была подключена к АЭС.

Ранее мы писали, что Запорожская АЭС переведена на резервное питание после отключения последней внешней линии энергоснабжения.

Война в Украине идет 1311-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Серебрянском лесу - последней подконтрольной ВСУ территории Луганской области. Украинские военные сообщили, что одним из самых горячих участков фронта является лиманское направление. Также российские войска продвинулись около Березового в Днепропетровской области.

