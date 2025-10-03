Украинские объекты энергетики не были защищены должным образом от обстрелов.

С таким заявлением в эфире телеканала "Киев 24" выступил народный депутат из фракции "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Нардеп утверждает, что ни один из 21 саркофага, которые относятся к объектам третьего уровня защиты, не был закончен и не будет закончен.

"Я констатирую непрофессиональное решение со стороны правительства и военных. Ни один из этих объектов (а их строили 21 штуку) не завершен. То есть зарыли в землю огромные деньги. Ни один объект не завершен и не будет завершен. Это признал год тому назад тот же премьер, когда в августе объявил, что они консервируют эти объекты", - сказал Кучеренко.

Нардеп полагает, что деньги нужно было потратить на объекты защиты второго уровня. Но и они не были достроены.

"К сожалению, там есть манипуляция должностных лиц, в первую очередь "Укрэнерго". Они просто манипулировали, вводили в заблуждение... Они отчитывались об одном уровне готовности, а на самом деле был другой уровень готовности", - заявил парламентарий.

По его словам, в первую очередь защищали трансформаторные подстанции НЭК "Укрэнерго". А есть еще трансформаторные подстанции на 110 кВ облэнерго, то есть региональных компаний, которые практически никак не защищены. Они просто обложены мешками с песком, и это сделано не в рамках государственной программы, а владельцами по собственной инициативе.

"Мощные трансформаторы "Укрэнерго" на 330 и 750 кВ должны быть защищены как минимум вторым уровнем. Рассказы о подготовке их защиты на 85% - это манипуляция. Нет там никаких 85%", - утверждает нардеп.

Он добавил, что не было никакого контроля строительства защиты.

Напомним, что строительством саркофагов занимались глава Госагентства восстановления Мустафа Найем и министр инфраструктуры Александр Кубраков. Эксперт по энергетике Виктор Куртев обвинял обоих в строительстве неэффективных защитных сооружений вокруг энергообъектов, а также хищении средств на этих проектах, в результате чего они были разрушены.

Еще в прошлом году британское издание The Times обвинило украинские власти в коррупционном провале программы защиты объектов энергетики от воздушных атак РФ.