В городе Канев Черкасской области возникли проблемы с освещением улиц из-за того, что единственного электромонтёра мобилизовали.

Об этом заявила пресс-служба Каневского городской совет в Фейсбуке

"С середины июля 2025 года в КП "Город" отсутствует электромонтёр – единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы, занимался строительством сооружений для уличного освещения, был призван на военную службу. В настоящее время другой человек, который выполнял бы работы по ремонту и обслуживанию уличного освещения, отсутствует", - сообщили в горсовете.

Ранее мы писали, что в Одессе трое суток держали в ТЦК коммунальщиков, которые должны были ремонтировать трубу котельной.

А перед этим мэр Конотопа пожаловался, что на Сумщине с работников критической инфраструктуры сняли бронь.

По его словам, на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением такое решение принял глава областной военной администрации, который лишил отсрочки от армии всех сотрудников коммунальных предприятий, а также постановил мобилизовать их за два дня.