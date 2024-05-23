В Ивано-Франковске не хватает коммунальщиков из-за мобилизации.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив во время прямого эфира на радио "Западный полюс".

По словам мэра, не хватает более 300 мобилизованных работников, а замену им найти не удается, поскольку люди среднего возраста не хотят идти на такую работу, а люди старшего возраста или женщины выполнять ее не могут.

Городской голова добавил, что больше всего вакансий сейчас на трех коммунальных предприятиях: "Муниципальная дорожная компания", "Благоустройство" и "Электроавтотранс".

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на маршруты не выйдут два городских автобуса, поскольку водителей мобилизовали.

А перед этим мэр Днепра Борис Филатов говорил, что в городе из-за мобилизации скоро остановится общественный транспорт.

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