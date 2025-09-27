Президент Украины Владимир Зеленский снова пригрозил ударами по российской энергетике в случае попытки отправить Украину в блэкаут.

Соответствующее заявление прозвучало в интервью местным СМИ, видео публикуют политические телеграм-каналы.

"Если угрожает блэкаут, например, столице Украины, то должны знать в Москве, что будет блэкаут в столице России", – сказал Зеленский.

Верховный главнокомандующий добавил, что обсуждал это с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Зеленский грозил ударами по Кремлю.

Война в Украине продолжается 1312-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ продвинулась в Днепропетровской области и южнее в Запорожской области, также зайдя в центр Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи. Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание. В Украине изменился порядок учёта военнобязанных.

