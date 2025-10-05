В результате обстрела села Лапаевки во Львовской области погибла семья из четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"На месте удара погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим предоставлена ​​помощь на месте." - заявляет прокуратура.

При этом отмечается, что после ракетного обстрела РФ во Львовской области загорелось одно из газовых хранилищ.

"На территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам. Повреждены производственные и складские помещения, гаражи, станция технического обслуживания, а также объекты энергетической инфраструктуры. Отдельное возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области." - говорится в заявлении областной прокуратуры.

Ранее мы писали, что этой ночью российские войска нанесли удары по Львову и Львовской области. В результате атаки часть города осталась без света.

Война в Украине идет 1320-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 5 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. Мы писали об ударе по газодобыче, исходе людей с Днепропетровщины, сомнениях президента США Дональда Трампа по "Томагавкам" для Вооруженных сил Украины и других темах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.