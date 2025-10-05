В ночь на 5 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью. Зафиксировано не менее десяти попаданий.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своём телеграм-канале.

В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения. Для атаки армия РФ использовала дроны-камикадзе типа "Шахед" и управляемые авиабомбы (КАБ).

Удары привели к масштабным повреждениям критической инфраструктуры: без света остались более 73 тысяч абонентов. Из них около 67 тысяч — в самом Запорожье и еще свыше 6 тысяч — в Запорожском районе. Также зафиксированы перебои с водоснабжением.

"Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье", — заявил Федоров.

В городе возникли пожары, в том числе на одном из промышленных предприятий. Повреждены и жилые дома. В настоящее время энергетики ведут восстановительные работы, электроснабжение планируют вернуть до конца дня.

Также сегодня ночью армия РФ нанесла массированный удар по Чернигову, используя "Шахеды". Основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает ГСЧС, в результате обстрелов в городе и области возникли пожары. В Чернигове дроны поразили одно из предприятий, где вспыхнуло возгорание.

Также зафиксировано попадание в энергетический объект, из-за чего в одном из районов города было введено отключение света.

В Нежинском районе удары пришлись на частный дом и одно из предприятий. В обоих случаях пожары оперативно ликвидировали спасатели.

На территории Семёновской общины вражеский БПЛА повредил административные здания.

Всего за последние сутки на Черниговщине зафиксировано 55 атак. Под обстрелами оказались 27 населённых пунктов региона. В области продолжают действовать графики отключения электроэнергии.

Напомним, накануне по Чернигову был нанесён массированный удар дронами-камикадзе. В результате обстрела в городе вспыхнул сильный пожар.

