В Черниговской области беспилотники во второй раз за сутки повредили несколько объектов электроснабжения. Без света оставались еще 50 тысяч абонентов.

Об этом сообщает пресс-центр Черниговского облэнерго.

"Чрезвычайные отключения коснулись около 50 000 потребителей. Энергетики уже начали свое возрождение", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из-за предыдущих прилетов продолжает действовать почасовой график отключений по схеме "три через три" — три часа свет есть, три часа нет.

Напомним, этой ночью по Чернигову был нанесен массированный удар дронами-камкадзе со стороны РФ. В городе возник сильный пожар.

Война в Украине идет 1319-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями субботы, 4 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы писали об ударе по газодобыче, исходе людей с Днепропетровщины, сомнениях Трампа по "Томагавкам" для ВСУ и других темах.

