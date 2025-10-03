Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство взаимодействует с Украиной и Россией, чтобы помочь проложить путь к скорейшему восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.

По информации, в последние дни гендиректор встречался с лидерами и высокопоставленными должностными лицами РФ и Украины для обсуждения ситуации с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС, где 23 сентября произошла десятая полная потеря внешнего электроснабжения за время войны.

"Крупнейшая атомная электростанция Европы уже больше недели остаётся без внешнего электроснабжения, что, безусловно, является самым продолжительным подобным случаем за более чем три с половиной года войны. Я нахожусь в постоянном контакте с обеими сторонами, чтобы обеспечить скорейшее повторное подключение станции к электросети", – заявил Гросси.

"Хотя сейчас станция справляется благодаря своим аварийным дизель-генераторам – последней линии обороны – и пока они работают, непосредственной опасности нет, ситуация явно нестабильна с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии", – добавил он.

