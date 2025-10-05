В воскресенье, 5 октября, в Украине идет 1320-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 5 октября
11:31 Путин ещё раз прокомментировал возможную передачу Вашингтоном Украине ракет "Томагавк".
"Это приведет к разрушению наших отношений (с США - Ред.). Во всяком случае, к разрушению наметившихся позитивных тенденций", - сказал Путин.
10:24 Четыре человека погибли во Львовской области после ночных ударов.
Регион был более пяти часов под обстрелами, сообщает ГосЧС.
10:23 В Шостке, которую вчера атаковали, по-прежнему нет света, а воду дают по графику, сообщил мэр Николай Нога.
Он заявил, что для семей с детьми организовано горячее питание, также теплую еду будут раздавать по ряду адресов (на скриншоте).
В комментариях к этому посту многие жалуются, что в «пунктах несокрушимости» нет кипятка, и там нельзя даже выпить чаю.
10:07 Последствия ночных ударов по Славянску. Сообщают о восьми раненых.
10:04 Под удар во Львове попал пригород Лапаевка, пишут местные паблики.
Под завалами одного из домов ищут людей.
9:59 По Украине ночью выпустили около 700 БпЛА, 50 ракет Х-101/Калибр и два "Кинжала", заявил нардеп София Федына.
Официальной информации по количеству целей пока не публиковалось.
9:39 Во Львовской области после воздушных ударов погибли два человека, сообщил губернатор Козицкий.
9:24 В Винницкой области был прилет по промышленному объекту, заявила замначальника ОВА Заболотная.
8:20 Сообщают о новых взрывах в Ивано-Франковске.
8:06 Предположительная карта ночных атак по Украине.
7:19 Часть Львова осталась без света, пишут местные паблики.
6:53 Во Львове после прилётов остановился общественный транспорт, сообщил мэр Садовой.
6:52 Новые взрывы прозвучали во Львове. Также были сильные взрывы в Ровно.
Ракеты сейчас, по данным Воздушных сил, также атакуют Закарпатье.
6:49 Под Одессой ночью также были прилёты. Атаку проводили "Шахеды".
6:30 Взрывы в Ивано-Франковске.
6:28 Сообщают о мощном пожаре в Черниговской области после прилётов.
5:46 Взрывы в Бурштыне Ивано-Франковской области.
5:30 По Украине идёт ракетная атака.
Под ударом западные области. Взрывы раздаются во Львове. Также ПВО работает в Ивано-Франковской и Хмельницкой области.
Кроме того, новые взрывы прозвучали в Чернигове.
Помимо ракет в небе множество беспилотников.