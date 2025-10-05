В воскресенье, 5 октября, в Украине идет 1320-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 5 октября

11:31 Путин ещё раз прокомментировал возможную передачу Вашингтоном Украине ракет "Томагавк".

"Это приведет к разрушению наших отношений (с США - Ред.). Во всяком случае, к разрушению наметившихся позитивных тенденций", - сказал Путин.

10:24 Четыре человека погибли во Львовской области после ночных ударов.

Регион был более пяти часов под обстрелами, сообщает ГосЧС.

10:23 В Шостке, которую вчера атаковали, по-прежнему нет света, а воду дают по графику, сообщил мэр Николай Нога.

Он заявил, что для семей с детьми организовано горячее питание, также теплую еду будут раздавать по ряду адресов (на скриншоте).

В комментариях к этому посту многие жалуются, что в «пунктах несокрушимости» нет кипятка, и там нельзя даже выпить чаю.

10:07 Последствия ночных ударов по Славянску. Сообщают о восьми раненых.

10:04 Под удар во Львове попал пригород Лапаевка, пишут местные паблики.

Под завалами одного из домов ищут людей.

9:59 По Украине ночью выпустили около 700 БпЛА, 50 ракет Х-101/Калибр и два "Кинжала", заявил нардеп София Федына.

Официальной информации по количеству целей пока не публиковалось.

9:39 Во Львовской области после воздушных ударов погибли два человека, сообщил губернатор Козицкий.

9:24 В Винницкой области был прилет по промышленному объекту, заявила замначальника ОВА Заболотная.

8:20 Сообщают о новых взрывах в Ивано-Франковске.

8:06 Предположительная карта ночных атак по Украине.

7:19 Часть Львова осталась без света, пишут местные паблики.

6:53 Во Львове после прилётов остановился общественный транспорт, сообщил мэр Садовой.

6:52 Новые взрывы прозвучали во Львове. Также были сильные взрывы в Ровно.

Ракеты сейчас, по данным Воздушных сил, также атакуют Закарпатье.

6:49 Под Одессой ночью также были прилёты. Атаку проводили "Шахеды".

6:30 Взрывы в Ивано-Франковске.

6:28 Сообщают о мощном пожаре в Черниговской области после прилётов.

5:46 Взрывы в Бурштыне Ивано-Франковской области.

5:30 По Украине идёт ракетная атака.

Под ударом западные области. Взрывы раздаются во Львове. Также ПВО работает в Ивано-Франковской и Хмельницкой области.

Кроме того, новые взрывы прозвучали в Чернигове.

Помимо ракет в небе множество беспилотников.