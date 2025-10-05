Американские системы Patriot не в силах предотвратить российские воздушные атаки по территории Украины.

Об этом пишет The Washington Post, анализируя последние удары.

Как утверждают эксперты, это происходит потому, что Россия научилась маневрировать своими ракетами, чтобы уклоняться от систем ПВО.

По оценке издания, для обеспечения чего-то похожего на израильский воздушный щит необходимы десятки таких систем, тогда как Украина получает единицы.

"Украины недавно объявила, что Израиль предоставил одну установку Patriot. Ожидается, что этой осенью от европейских партнёров будет поставлено ещё несколько систем", - пишет WSJ.

Ранее издание Financial Times сообщало, что российские ракеты научились уклоняться от американских систем ПВО. По данным издания, Россия модернизировала свои "Искандеры" и "Кинжалы", чтобы они отклонялись от перехватчиков системы Patriot и резко меняли траекторию в последний момент.



Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Соединённых Штатов решения по поставкам систем ПВО "Patriot". По его словам, речь идёт о военных поставках на сумму 3,5 млрд долларов в рамках программы PURL.