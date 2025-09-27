"Еще две системы на подходе". Зеленский сообщил о получении Украиной от Израиля комплекса ПВО Patriot
Украина месяц назад получила от Израиля систему ПВО Patriot. Еще две системы на подходе.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время сегодняшнего брифинга.
"Израильский комплекс работает в Украине. Месяц работает. Две системы Patriot мы получим осенью", — сказал Зеленский.
Ранее посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что страна передала Киеву системы Patriot. По словам посла, Израиль передал Украине системы Patriot, полученные от США и ранее стоявшие на вооружении страны в 90-х, что подтверждает военную помощь Израиля, о которой мало говорили.
Однако МИД Израиля опроверг эту информацию в ответ на запрос российских СМИ, заявив, что утверждение о передаче систем Patriot Украине не соответствует действительности. Израиль таких систем Украине не передавал.
Позже Владимир Зеленский пояснил, что Израиль передал в США одну систему ПВО Patriot для восстановления, однако этот ЗРК ещё не поступил в Украину. По словам главы государства, системы Patriot из Израиля "на территории Украины ещё не видели".
Напомним, министр обороны Украины Денис Шмыгаль на "Рамштайне" заявил, что Украине нужны дополнительные 10 систем Patriot.