Украина месяц назад получила от Израиля систему ПВО Patriot. Еще две системы на подходе.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время сегодняшнего брифинга.

"Израильский комплекс работает в Украине. Месяц работает. Две системы Patriot мы получим осенью", — сказал Зеленский.

Ранее посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что страна передала Киеву системы Patriot. По словам посла, Израиль передал Украине системы Patriot, полученные от США и ранее стоявшие на вооружении страны в 90-х, что подтверждает военную помощь Израиля, о которой мало говорили.



Однако МИД Израиля опроверг эту информацию в ответ на запрос российских СМИ, заявив, что утверждение о передаче систем Patriot Украине не соответствует действительности. Израиль таких систем Украине не передавал.

Позже Владимир Зеленский пояснил, что Израиль передал в США одну систему ПВО Patriot для восстановления, однако этот ЗРК ещё не поступил в Украину. По словам главы государства, системы Patriot из Израиля "на территории Украины ещё не видели".

Напомним, министр обороны Украины Денис Шмыгаль на "Рамштайне" заявил, что Украине нужны дополнительные 10 систем Patriot.