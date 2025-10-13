Анализируем итоги 1328-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украина и РФ продвинулись на Добропольском выступе, пишет военный паблик Deep State.

ВСУ отбросили россиян вблизи Нового Шахового, Золотого Колодезя, Кучерового Яра и Новопавловки. Российские войска продвинулись в Кучеровом Яре и возле Шахового.

Ситуация под Покровском вновь приближается к критической, написал в Facebook украинский военный Роман Кондратюк.

По его словам, российские войска повторно заняли Котлиное и Удачное и продвигаются к шахтоуправлению "Покровское".

Кондратюк отметил, что на территорию шахты противник заходит малыми группами, но закрепиться не успевает. На юге Покровска продолжаются уличные бои - россияне занимают отдельные многоэтажные дома, однако украинские военные, по его словам, их оттуда выбивают.

Он добавил, что фланг у Родинского продолжает держаться, хотя ситуация остаётся крайне тяжёлой. По словам военного, если противник захватит шахту севернее Удачного, он сможет выйти к Гришино и перерезать павлоградскую трассу, что фактически приведёт к оперативному окружению Покровска.

"Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", - подытожил Кондратюк.

Батальон "Айдар" заявил об освобождении села Малые Щербаки в Запорожской области и опубликовал видео.

Зеленский в своём вчерашнем обращении также заявил о продвижении ВСУ на ореховском направлении. По его словам, украинские войска продвинулись "вблизи Орехова, там есть продвижение наших войск, и сегодня – более чем на три километра".

Отметим, что военный паблик Deep State таких продвижений не фиксирует, а Малые Щербаки, по его карте, находятся частично под контролем РФ, а частично в серой зоне.

На севере - Лиманское направление - российские войска продвинулись трехкилометровым фронтом в районе Торского к северу от Ямполя.

Также DeepState фиксирует серьезное расширение серой зоны к северу от. Северска в Донецкой области (правый берег Северского Донца).

Еще севернее россияне, судя по карте Deep State, продвинулись в районе Песчаного к востоку от Купянска.

Нардеп Марьяна Безуглая считает полный захват Купянска "вопросом времени".

"Точка необратимости пройдена. Россияне уже полностью в городе. Но Генштаб и подконтрольные блоггеры продолжают басни о не существующем "Добропольском контрнаступлении", за исключением отдельных стабилизационных действий после допущенного из-за лжи в докладах прорыва", - пишет Безуглая.

На карте Deep State почти весь Купянск (за исключением южных окраин) указана под контролем РФ или в серой зоне.

Россия продолжает масштабные удары по энергетике. На выходних они были в Черниговской, Харьковской, Одесской, Донецкой областях. С утра понедельника снова вводились графики отключений в шести регионах - сейчас большинство из них отменены.

Помимо энергетики, сегодня ночью был прилет по складам в Одессе, где бушевал масштабный пожар.

Украина атаковала беспилотниками нефтебазу в Феодосии (на фото), а также, вероятно, подстанцию под Симферополем.

Даст ли Трамп "Томагавки" и чем ответит Путин?

На выходных Зеленский и Трамп созвонились два раза подряд - такой частоты общения никогда ранее не было. Обсуждали усиление украинской ПВО ввиду новой кампании обстрелов со стороны РФ. Но ключевой темой стали ракеты "Томагавк".

По итогам разговоров Зеленский подтвердил, что решение по этим ракетам Трамп пока не принял. Но заверил, что, в случае одобрения поставок, удары этими ракетами будут наноситься "только по военным целям". Означает ли это, что Киев, в случае предоставления "Томагавков", обязуется не бить ими ни по НПЗ, ни по энергетике, ни по Кремлю - неизвестно. Все эти цели Зеленский, при желании, также может трактовать как военные.

В то же время сам Трамп, комментируя разговоры с Зеленским, обозначил важный нюанс.

Он заявил, что перед принятием окончательного решения по Томагавкам он собирается поговорить с Путиным и потребовать остановить войну - в противном случае США могут предоставить Украине эти ракеты.

"Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk - невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно. Им это не нужно. Да, я могу сказать им, что если война не будет решена, мы вполне можем это сделать. Мы можем и не сделать, но можем сделать. Думаю, уместно это поднять. Да, я хочу, чтобы война была урегулирована", - сказал президент США о своем предполагаемом разговоре с российским президентом.

При этом Трамп признал, что такие поставки станут "новой эскалацией", которой он "не хочет", о чем и заявил Зеленскому. И также дал понять, что, в целом, Штаты не смогут многократно увеличить поставки оружия Киеву, потому что его не хватает самим США (второй темой разговора стало усиление украинской ПВО "Пэтриотами" на фоне российских ударов по энергетике).

То есть, другими словами, Трамп, фактически прямо заявил, что тема "Томагавков" - это вопрос торга с Кремлем с целью изменить его позицию по войне в Украине.

Собственно, как элемент этих торгов можно воспринимать и два подряд разговора с Зеленским: Трамп таким образом пытается показать Кремлю, что он "настроен серьёзно". Кроме того, в США полетела украинская делегация из Ермака, Умерова и Свириденко, а 17 октября в Вашингтон, по данным Financial Times, на встречу с Трампом прибудет Зеленский.

Является ли угроза Трампа блефом, как вчера предположил Лукашенко - пока точно сказать нельзя. Однако, ключевым моментом станет анонсированный Трампом разговор с Путиным по поводу "Томагавков". Каким будет его итог и что ответит Путин Трампу?

Вчера Зеленский сказал, что в Кремле "боятся" Томагавков, а потому эти ракеты заставят Путина пойти на уступки: "мы слышим - Россия боится, что американцы могут дать "Томагавки". Это сигнал, что такое давление может сработать для мира".

Отметим, что Москва не говорила, что она боится ударов "Томагавков" как таковых. В Кремле заявляют, что эти ракеты "не поменяют ситуацию на поле боя". Безусловно, трудно ожидать, что там скажут что-то другое, но, очевидно, что, в условиях, когда армия РФ владеет инициативой на фронте, вряд ли угроза "Томагавков" сама по себе сможет сильно повлиять на позицию Путина.

Вопрос, однако, в том, что поставки "Томагавков" Кремль может использовать для того, чтоб "поднять ставки" со своей стороны. Тем более, различные деятели внутри РФ его к этому уже давно призывают.

Собственно, когда Москва говорит о "беспокойстве" по поводу последствий ударов "Томагавков", то она имеет в виду возможную эскалацию войны.

Во-первых, Кремль предупреждал о "разрушении отношений США и РФ".

А во-вторых, намекал, что в ответ перейдет на новый уровень применения военных средств. Вчера и сегодня об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков. Он дал понять, что РФ может воспринять запуск "Томагавков" по России как попытку нанесения ядерного удара.

"Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное. Но при этом оно не может изменить положение дела на фронтах. Но сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность. Вспомните сообщение наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую грязную бомбу, так называемую. И вот представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. И мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать России? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", - сказал Песков.

Сегодня он заявил, что "Запуск "Томагавков" требует участия специалистов США, так что поставка этих ракет Киеву действительно может плохо кончиться".

Ровно в тех же словах прокомментировал тему замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что поставки "Томагавков" Украине "плохо закончатся для всех и прежде всего - для самого Трампа", намекая на ядерный удар со стороны РФ.

"Сто раз было сказано в понятной даже для звёздно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полёте невозможно. Пуск их будет осуществлять не Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!" - пишет зампред совбеза РФ.

Такая реакция теоретически может означать готовность Москвы в случае удара по России "Томагавками" применить ядерное оружие. Либо по Украине, либо и по Украине, и по США или по другим странам НАТО (в трактовке Москвы, применение "Томагавков" невозможно без участия американских военных).

В Киеве распространено мнение, что все эти "ядерные" угрозы России блеф, и бояться их не стоит, так как Путин не решится их исполнить в реальности (также, как многие думали в начале 2022 года, что он не решится на вторжение в Украину).

Но если это не блеф, то, скорее всего, подобные угрозы Путин выскажет (или намекнет на них) во время разговора с Трампом, если тот ему будет угрожать поставками "Томагавков". И как отреагирует на это президент США - вопрос открытый.

До сих пор Вашингтон никогда не решался подходить к грани, за которой начинается риск ядерной войны. Но сейчас ставки поднимаются обеими сторонами до предела. Главное, чтобы этот предел не был перейден и чтобы были найдены компромиссы, которые позволят остановить войну в Украине.

Трамп, Газа и Украина

Сегодня президент США прибыл в Израиль, где выступил в Кнессете и объявил об окончании войны в секторе Газа.

Параллельно были освобождены израильские заложники, находившиеся в плену ХАМАС. И в целом урегулирование в анклаве пока идет по ранее утвержденному плану, о котором мы писали здесь.

Также сегодня в Египте планируют подписать мирное соглашение с участием стран-гарантов. Главный на данный момент вопрос - что будет с ХАМАС после остановки войны, освобождения всех заложников и отвода войск. Трамп сегодня уже заявил, что группировка согласилась разоружиться - но сам ХАМАС этого пока не подтверждал.

При этом для себя американский президент считает эту войну законченной. И далее Трамп, по его словам, планирует полностью сосредоточиться на завершении войны в Украине.

"Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России", - сказал Трамп, обращаясь к своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу во время выступления в кнессете.

Также он выразил уверенность в том, что сможет закончить войну в Украине. Глава Белого дома снова повторил, что это оказалось сложнее, чем он думал - и даже сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Президент США назвал своего спецпредставителя Уиткоффа, который занимается урегулированием обоих конфликтов, "замечательным переговорщиком", без которого "мир могла ждать третья мировая". По его словам, Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве обсуждал "множество интересных вещей".

"Я отправил Уиткоффа на встречу с Путиным, думая, что это будет 15-20-минутная встреча. Уиткофф не имел никакого представления о России или Путине. Он мало что знал о политике. Его встреча с Путиным длилась 5 часов. Я сказал: "О чем, черт возьми, вы говорили целых 5 часов?" Он ответил, что они с ним говорили об интересных вещах", - рассказал Трамп.

Выше мы уже разбирали аспект давления Трампа на Россию угрозами дать Украине "Томагавки". Но очевидно, что в целом успех посредничества США будет зависеть от того, сможет ли он прогарантировать обеим сторонам соблюдение послевоенных договоренностей.

С одной стороны остановка огня в Газе, которая действительно состоялась, укрепляет имидж Трампа как посредника. С другой - добился ли он устойчивого мира, станет понятно лишь через определенное время, как минимум - через несколько месяцев. Поскольку ситуация может в любой момент сорваться в новую войну - ведь ХАМАС пока не разоружен (и не факт, что вообще согласится разоружаться), а Израиль может вернуть свои войска в Газу так же быстро, как и отвел их.

Если же ситуация в новую войну не сорвется, и Трамп сумеет реально прогарантировать долгосрочный мир в Газе - то и его шансы на успешное посредничество между Киевом и Москвой заметно возрастут.

Но это лишь в том случае, если до того времени, не произойдет резкой эскалации по войне в Украине с угрозой вытягивания в нее США. После чего любые договоренности станут уже практически невозможными.

Пошлины Трампа и смерть крипто-короля

Вялотекущая торговая война между США и Китаем снова угрожает перейти в “горячую” фазу.

В последние недели Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов и связанного с ним оборудования, которое используется в высоких технологиях и оборонной промышленности США.

Эти меры Пекин объяснил соображениями национальной безопасности и необходимостью защиты стратегически важных отраслей. Также западные СМИ писали о том, что это стало ответом Китая на действия США, которые недавно ужесточили экспорт высоких технологий в КНР.

В ответ на ужесточение поставок "редкозема" Трамп 10 октября объявил, что с 1 ноября (или раньше, в зависимости от действий Китая) США введут дополнительную пошлину в размере 100 % на весь китайский импорт - поверх уже действующих тарифов. США также намерены ввести экспортный контроль на критическое программное обеспечение, направленное в Китай.

В своих высказываниях Трамп охарактеризовал китайские действия как "шокирующие", обвинив Пекин в том, что меры были приняты "внезапно" и наносят ущерб глобальному торговому порядку. Он также поставил вопрос о целесообразности запланированной встречи с председателем Си Цзиньпином, указав, что “теперь нет смысла” в её проведении - хотя позже он не исключил, что встреча всё же состоится.

Китай отреагировал быстро и резко, заявив, что такие односторонние меры разрушают атмосферу переговоров и торгового сотрудничества и нарушают принципы справедливой торговли. Министерство коммерции КНР отметило, что Китай "не боится торговой войны", но не желает её развязывать. Оно призвало США отказаться от своих "ошибочных практик" и немедленно отозвать новые тарифы, предупредив, что Китай будет вынужден принять "решительные меры" в защиту своих интересов. Китай в своих заявлениях обвинил США в двойных стандартах, подчеркнув, что его экспортные ограничения - лишь ответ на торговое давление и меры, такие как черные списки китайских фирм и портовые сборы, наложенные на китайские судна.

На мировых рынках реакция была практически мгновенной и негативной. В США индекс S&P 500 рухнул примерно на 2,7 %, Dow Jones снизился на почти 900 пунктов, Nasdaq также показал существенное падение. Это оказало давление на технологические и промышленно ориентированные акции, особенно тех компаний, которые зависят от поставок компонентов из Китая или от цепочек глобального производства.

Одновременно рухнули все основные криптовалюты.

С обвалом крипторынка в Украине уже связали и загадочную смерть одного из крупнейших крипто-инвесторов Украины Константина Ганича, известного также как блогер и бодибилдер Kostya Kudo. Его нашли в машине с простреленной головой, а рядом лежал зарегистрированный на него пистолет. Базовая версия следствия - самоубийство.

Ганич вел роскошный образ жизни - менял суперкары как перчатки. Кроме Lamborghini, цена которой стартует от 400 тысяч долларов, в 2023 году передвигался на Ferrari 296 GTB стоимостью более 370 тысяч долларов.

Ряд криптоинвесторов не исключают, что Ганич действительно мог покончить жизнь самоубийством. Возможным мотивом они называют обвал крипторынка после решения Трампа о пошлинах.

"Kudo занимался трейдингом. И распоряжался большими деньгами других клиентов. И вчера на фоне глобального падения крипты он мог попасть в сложную финансовую ситуацию и оказаться в долгах на десятилетие", - сказал один из украинских криптоинвесторов.

Хотя есть и иные мнения.

"Если б после каждого обвала рынка криптаны стрелялись бы, то уже б все они в земле сырой лежали. Все знают, что крипта может в любой момент резко упасть, также как и потом резко вырасти. Сейчас крипта упала, потом поднимется. Это обычная история. Можно, конечно, допустить, что конкретно вчера или сегодня Kudo должен был отдать инвесторам, чьими средствами он управлял, крупную сумму и не смог этого сделать из-за обвала рынка. Но есть тысяча способов как решить эту проблему и передоговориться, кроме как пускать себе пулю в лоб. В конце концов можно просто на дно лечь на время. Более вероятны другие версии - убийство за долги, из-за рекомендаций вкладываться в скам-токены или по другим причинам, замаскированное под самоубийство, самоубийство по причине не связанной со вчерашним обвалом крипты, либо убийство или самоубийство по причине вымогательства со стороны криминала или силовиков. Криптоинвесторов в странах Европы в последнее время убивают или похищают, к сожалению, все чаще. Да и в Киеве такие случаи уже были", - сказал "Стране" другой криптоинвестор.

Один из знакомых Ганича подтвердил "Стране", что накануне гибели его "прессовали" силовики и требовали деньги.

То ли таким образом выбивали с него долги (по слухам, Ганич управлял, в том числе и деньгами высокопоставленных украинских чиновников и силовиков), то ли просто вымогали.

Сам Ганич не так давно в одном из интервью рассказывал, что ему поступают угрозы. А также о том, что из-за обмана партнера один из его проектов закрылся и он потерял на нем около $1,3 млн. Но он утверждал, что смог вернуть эти деньги своим инвесторам.

"Политические и экономические отношения в Украине в высших сферах держатся на коррупции. И сейчас ситуация только усугубилась, так как огромные деньги осваиваются на войне. А в последнее годы коррупция ушла в крипту. Криптовалюты - это основной нерв сейчас всей украинской коррупции. Там поток в миллиарды долларов. А, возможно, и в десятки миллиардов. И многие из тех, в чьи руки этот поток идет, хотят поиграть на рынках. Дают деньги в управление. Ганич был одним из тех, кому давали. И что-то часто идет не так как хотелось бы. Постоянно возникают споры и проблемы. В конце концов просто тупо вымогательство распространено. Скорее всего, это и стало причиной самоубийства или убийства Ганича", - говорит один из криптоинвесторов.