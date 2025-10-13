Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в эту пятницу. Встреча пройдет в Вашингтоне.

Об этом сообщает журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники.

"Президент Трамп планирует встретиться с президентом Зеленским в Вашингтоне в пятницу, передали мне трое людей, знакомых с планами. Это случилось после двух телефонных разговоров между президентами на прошлых выходных, во время которых они обговаривали продажу ракет "Томагавк" и пути остановки войны с Россией, а так же о том, как украинская делегация начинает неделю переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, в составе которой числится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, направляется в Вашингтон. Кроме прочего, в столице США вместе с американцами визитеры обсудят передачу Киеву дальнобойного оружия.

На выходных Трамп дважды созванивался с Зеленским, обсуждая передачу Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Также президенты затронули тему усиления украинской ПВО.

Принято ли в США решение о передаче ракет, в официальных пресс-релизах о разговорах не уточнялось. Даст ли Трамп Украине ракеты, мы разбирались в отдельном материале.