После двух подряд разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп призвал расследовать попытку своего "украинского импичмента" в 2019 году.

Соответствующее обращение глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая конгресс, расследуют это! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и попросту попрано столько законов и процедур!" – написал президент США.

Напомним, демократы США осенью 2019 года инициировали процедуру импичмента против Трампа после его телефонного разговора с Зеленским.

Они утверждали, что Трамп требовал от Зеленского обнародовать компромат на семью Байденов и её интересы в Украине. Трамп это отрицал. Довести до конца процедуру импичмента не удалось.

Ранее в США рассекретили документ о том, как Хиллари Клинтон одобрила план очернения Трампа на выборах в 2016 году.

При этом уточняется, что ФБР не располагало неопровержимыми доказательствами участия РФ в политической кампании республиканца.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что экс-советнику Трампа предъявят обвинения в федеральных преступлениях.