Бюро Национального собрания Франции рассмотрит предложение о запуске процедуры по отстранению от власти президента Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщила в соцсети Х лидер партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано.

"104 парламентария уже подписали резолюцию о его отставке. Завтра в Национальной ассамблее состоится новое голосование", – написала Пано.

Лидер партии "Непокоренные" Жан-Люк Меланшон также призвал немедленно рассмотреть ходатайство об импичменте.

Газета Financial Times, комментируя ситуацию во Франции, пишет о "разрушительном закате" президентства Эмманюэля Макрона.

"Ошибки президента ввергли страну в самый тяжелый кризис за последние 70 лет. Франция не только неуправляема, её государственные финансы в плачевном состоянии, экономика слаба, социальная напряжённость растёт. Возможно, страна и не находится на грани гражданской войны, как в 1958 году, но спасителя и выхода из кризиса на горизонте не видно", - отмечает FT.

Напомним, во Франции длится затяжной политический кризис с постоянной сменой правительств на фоне массовых протестов людей, недовольных экономической и социальной политикой властей.

Накануне назначенный 9 сентября главой французского правительства Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, а президент страны Эмманюэль Макрон его принял.

После этого газета The Times назвала Макрона "хромой уткой, ковыляющей к концу своего срока полномочий в 2027 году и даже не уверенной, что дотянет до этого момента".