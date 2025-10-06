Назначенный 9 сентября главой французского правительства Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, а президент страны Эмманюэль Макрон его принял.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По информации издания, причиной отставки Лекорню стала резкая критика его кабинета, часть которого он представил буквально вчера. Министры, обладавшие ключевыми портфелями в предыдущем правительстве, сохранили свои позиции в его кабинете: Брюно Ретайо остался во главе МВД, Жеральд Дарманен — во главе министерства юстиции, Катрин Вотрен — министерства труда и здравоохранения, Жан-Ноэль Барро - министерства иностранных дел, Рашида Дати — министерства культуры, Элизабет Борн - министерства образования.

Особенно резко новое правительство раскритиковали правые партии.

"Мы становимся свидетелями беспрецедентного политического кризиса: общая основа рухнула прошлым вечером. Сегодня мы имеем правительство, находящееся в невероятно ослабленном положении. Мы наблюдаем нечто вроде спектакля, больше похожего на цирк, чем на что-либо иное", — прокомментировал назначения лидер социалистов Оливье Фор, назвав правительство Лекорню "регрессивной копией, напоминающей июльский кабинет Франсуа Байру".

Завтра Лекорню должен был выступить с заявлением об общей политике перед Национальным собранием.

Лекорню стал премьер-министром, который пробыл в этой должности меньше всех остальных за всю историю страны. Ранее антирекордсменом считался Мишель Барнье, ушедший в отставку через три с небольшим месяца после назначения в декабре 2024 года.

Напомним, во Франции длятся затяжной политический кризис с постоянной сменой правительств на фоне массовых протестов людей, недовольных экономической и социальной политикой властей.

Предшественник Лекорню Франсуа Байру продержался на должности премьера 9 месяцев. За два года в стране сменилось уже пять премьеров.

При этом суд запретил одному из лидеру опросов Марин Ле Пен участвовать в выборах.