Во Франции прошли массовые акции протеста против политики властей, в которых участвовало более 1 млн человек.

Кадры столкновения протестующих с полицией публикуют политические телеграм-каналы.

Демонстрации под лозунгом "Блокируй всё!" начались на фоне недовольства населения мерами жёсткой экономии, которые были предложены правительством страны. Также протестующие выступали против действий Израиля в секторе Газа.

Во многих крупных городах Франции толпы недовольных перекрыли автомобильные дороги. Протестующие также блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне – завод компании Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны; в Марселе – предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю.

Полиция применила против демонстрантов силу, пустив в ход дубинки и шумовые гранаты.

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо заявил, что 309 человек были задержаны в ходе массовых манифестаций по всей Франции.

"На настоящий момент было произведено 309 задержаний, 134 человека были взяты под стражу. Очевидно, эти цифры будут меняться", – сказал чиновник.

