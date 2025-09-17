Француз Пьер Гиро отправил в Национальную ассамблею Франции 600 презервативов, чтобы депутаты не смогли продолжить свой род, считая их поведение недостойным.

Об этом сообщает радиостанция Ici Hérault.

"Уровень Ассамблеи с каждыми выборами в законодательные органы все больше и больше падает, сейчас мы уже не на уровне, мы в канаве. Когда мы видим, как избранники кричат, другие полулежат, не пожимают друг другу руки, оскорбляют друг друга, когда я слышу, как одни говорят, что полиция — это убийцы, когда я слышу, как другие говорят, что арабы являются причиной текущей ситуации, когда я слышу, как экологи говорят, что нужно меньше есть мяса, я считаю, что это смешно и что это не имеет места быть", - заявил Гиро.

Гиро, известный под псевдонимом Пьеро ле Зиго, часто участвует в провокационных символических акциях. Например, в 2016 году он приехал в Париж, чтобы "выкачать последние вздохи социализма" на улице Сольферино, а затем поместить их в консервные банки.

Напомним, во Франции сейчас развивается политический кризис, люди выходят на массовые протесты.

После предложений о масштабном ограничении бюджета на социальные расходы в отставку ушел премьер-министр страны Франсуа Байру.