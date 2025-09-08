Парламент Франции отказал в доверии правительству страны. В Национальной ассамблее 194 голоса проголосовали "за", 364 - "против".

Голосование прошло после того, как правительство призвало к жёсткой экономии, чтобы бороться с серьёзным дефицитом и растущим государственным долгом, в частности, за счёт заморозки социальных выплат на текущем уровне.

В среду против этой инициативы ожидаются массовые протесты.

В то же время AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует назначить нового премьер-министра страны "в ближайшие дни".

Как сегодня писала New York Times, отставка Байру, возможно, вынудит Макрона снова назначить парламентские выборы, на которых, согласно нескольким опросам, "Национальное объединение" уверенно одержит победу.

Напомним о протестах "желтых жилетов" в Париже и других городах Франции. В ходе их акций, которые проходили с 2018 года, были задержаны тысячи человек, многим из них суды вынесли приговоры.

Также мы писали,что президент США Дональд Трамп поддержал лидера ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой во Франции через суд запретили участвовать в выборах и назначили условный срок.