Посол США во Франции Чарльз Кушнер опубликовал открытое письмо к президенту страны Эмманюэлю Макрону, в котором упрекает Париж в отсутствии реакции на рост антисемитизма.

Послание появилось на страницах газеты The Wall Street Journal.

"В 81-ю годовщину освобождения Парижа союзниками, положившего конец депортации евреев с французской земли, я выражаю глубокую обеспокоенность резким ростом антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны вашего правительства по противодействию ему. Во Франции не проходит и дня, чтобы евреи не подверглись нападениям на улицах, не были осквернены синагоги или школы или чтобы не были разгромлены принадлежащие евреям предприятия. Ваше Министерство внутренних дел сообщило об антисемитских инцидентах даже в детских садах. Публичные заявления, направленные против Израиля, и жесты в пользу признания палестинского государства поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу жизнь евреев во Франции. В современном мире антисионизм — это антисемитизм, простой и понятный", - написал Кушнер.

Он отметил, что у него и президента США Дональда Трампа "есть еврейские дети и общие еврейские внуки", и глава Белого дома негативно относится к антисемитизму.

К слову, Кушнер является свекром дочери Трампа Иванки и соответственно сватом президента США.

В ответ МИД Франции опубликовал заявление о том, что "принял к сведению обвинения" посла, но отрицает их. Ведомство также признало, что "рост числа антисемитских проявлений во Франции с 7 октября 2023 года — это реальность, которую мы осуждаем и против которой французские власти демонстрируют полную мобилизацию".

В заявлении Кушнера обвинили в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела Франции, его вызывают в МИД.

Напомним, в конце июля Макрон пообещал,что Франция признает Палестину независимым государством.

Израиль и США тут же осудили это решение.