Государственный департамент США в своем ежегодном отчете подверг резкой критике ситуацию с правами человека в Германии. Как сказано в документе, в стране ограничивают свободу мнений и наблюдается рост антисемитизма, связанный с миграционными процессами.

Отчет опубликован на сайте ведомства.

"К числу значимых проблем в области прав человека относятся ограничения свободы выражения мнений и достоверные сообщения о преступлениях, насилии или угрозах насилия на почве антисемитизма. В соответствии с национальным законодательством, правительство ввело ограничения на высказывания групп, которые оно считало экстремистскими. Правительство арестовало, судило, осудило и заключило в тюрьму несколько человек за высказывания, которые, по мнению властей, разжигали расовую ненависть, одобряли нацизм или отрицали Холокост", - говорится в отчете.

Также в нем упоминаются законы о регулировании контента в соцсетях, сообщения о неподобающих действиях полиции в отношении журналистов, "особенно в ходе освещения протестов", о масштабных обысках и допросах в рамках борьбы с женоненавистничеством в интернете.

В отчете заявляется и о "значительном количестве" преступлений, насилии и угрозах на почве антисемитизма, которые имели место на публичных демонстрациях, спортивных и общественных мероприятиях, в школах, на улицах, в некоторых средствах массовой информации и в интернете. Были факты осквернения кладбищ и памятников жертвам Холокоста, рост числа физических нападений на лиц, воспринимаемых как евреи.

При этом власти ФРГ, по мнению Вашингтона, "затрудняются определить демографические факторы роста преступлений на почве антисемитизма". В нем со ссылкой на исследование Гамбургского университета указывается, что массовая миграция "населения, которое гораздо чаще одобряет антисемитские убеждения, чем коренные немцы", является "важной движущей силой антисемитизма в Германии".

Правительство Германии отвергло отчет Госдепа.

"В Германии нет цензуры. В ФРГ очень высокий уровень свободы слова, и мы будем продолжать защищать ее во всех формах", - заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Майер. Он добавил, что правительство "борется с антисемитизмом во всех его проявлениях".

Весной новое правительство Германии намеревалось рассмотреть запрет партии "Альтернатива для Германии", которую накануне признали экстремистской. В связи с этим госсекретарь США Марко Рубио назвал ФРГ "замаскированной тиранией".

А зимой Джей Ди Вэнс жестко раскритиковал Германию и ЕС в целом в отходе от демократических ценностей.