Германия может помочь Франции и Британии с финансированием их ядерного арсенала. Об этом заявил лидер парламентской фракции ХДС\ХСС Йенс Шпан в интервью немецкому изданию N-Tv.

По его словам, несмотря на то, что "красная кнопка находится в Вашингтоне", у Европы должны быть свои мощные средства ядерной защиты.

К примеру у Британии с Францией, которым Германия может помочь с финансированием расширения их ядерного арсенала.

На вопрос, будет ли достаточно для защиты Германии соглашения с Францией или Великобританией аналогичного ядерному соглашению с США, Шпан ответил: "Да. Однако вместе нам придётся модернизировать и расширить их ядерные арсеналы".

Издание отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее уже отвергал подобные идеи Шпана, приняв предложение Франции о ядерном сотрудничестве "в отдаленной перспективе", но заявив что "мы должны делать все чтобы поддерживать ядерное взаимодействие с Соединенными Штатами".

В ответ на это, Шпан предложил ему дебаты на тему "независимого ядерного щита", который возможен "только под лидерством Германии".

Напомним, Франция и Германия являются ядерными державами. Однако их арсенал многократно уступает арсеналу США и России. Поэтому Лондон и Париж постоянно поднимают вопрос о необходимости увеличить свои запасы ядерного оружия.

Но на это требуются многие миллиарды евро, которых у обоих стран, находящихся в остром бюджетном кризисе, нет. Поэтому они и продвигают идею помощи Германии и других европейских стран в финансировании этого проекта.

Ранее мы писали, что ВВС США доставили в Великобританию тактическое ядерное оружие, авиабомбы B61-12, на самолете с включенными транспондерами. Это было сделано специально, чтобы дать сигнал России.

