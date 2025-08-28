Европа намерена в течение месяца вернуть санкции ООН в отношении Ирана, которые были приостановлены ядерной сделкой 2015 года, если не будет прогресса на переговорах.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По словам европейских дипломатов, Франция, Германия и Великобритания уже направили письмо членам Совбеза ООН, в котором объявили о запуске механизма "возврата".

Европейцы заявляют, что в течение следующих 30 дней - до вступления санкций в силу - они открыты для переговоров с Ираном по ядерному соглашению, которое может остановить этот процесс.

Тегеран ранее угрожал выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если против него перезапустят эти санкции.

Европа хочет, чтобы Иран возобновил переговоры с США по ядерной сделке и предоставил инспекторам МАГАТЭ полный доступ к своим ядерным объектам и высокообогащенному урану, уцелевшему после ударов США и Израиля.

Напомним, Трамп утверждал, что ядерные объекты Ирана были разрушены ударами США, однако многие ставили это под сомнение.

По данным прессы, главу военной разведки США даже сняли с поста после "непозитивного" доклада по Ирану.