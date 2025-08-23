Начальника военной разведки США (DIA) Джеффри Круза сняли с должности после "непозитивного" доклада об Иране.

Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post.

Глава Пентагона Пит Хегсет уволил директора DIA Джеффри Круза с формулировкой "утрата доверия".

Как указывает Washington Post, это произошло вскоре после обнародования ведомством негативной оценки последствий июньских ударов США по ядерным объектам Ирана.

В отчёте разведки говорилось, что возможности исламской республики в реализации ядерной программы Тегерана были отброшены лишь на несколько месяцев. Это резко контрастировало с заявлениями Дональда Трампа и самого Хегсета о "полном уничтожении" инфраструктуры для обогащения радиоактивных материалов.

Напомним, Иран признал "серьёзный ущерб" своим ядерным объектам, из-за чего ядерная программа республики приостановлена.

"Сейчас [процесс обогащения урана] остановлен. Мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших учёных. И теперь, более того, это вопрос национальной гордости", – сказал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи Аракчи.

Ранее Трамп заявил, что Тегеран не отказался от обогащения урана и закрыл свои ядерные объекты от инспектирования.