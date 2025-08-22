Министр обороны США Пит Хегсет уволил директора Разведывательного управления генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Круз стал еще одним высокопоставленным военным, лишившимся своей должности в ходе масштабной чистки высших чинов органов национальной безопасности.

Как выяснилось, официальной причиной увольнения стало "утрата доверия". Вместе с тем источники связывают его с просочившимся в прессу отчетом о том, что после американских ударов ядерный потенциал Ирана был отброшен всего на несколько месяцев – в отличие от заявлений Хегсета и президента США Дональда Трампа о том, что этот потенциал был "уничтожен".

Ранее мы писали о том, что Эрика Макэнтарфер потеряла должность главы Бюро трудовой статистики США после того, как Трамп ознакомился с её отчётом по безработице в стране. После этого демократы возмутились.

