Франция, активно критикующая Россию, одновременно наращивает импорт сжиженного природного газа из РФ. За первые три месяца этого года Франция импортировала больше российского СПГ, чем любая другая страна ЕС.

Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на данные аналитического центра.

С начала года Франция выплатила России в общей сложности около 600 миллионов евро.

"Не может быть так, что Франция, с одной стороны, занимает жесткую позицию по отношению к России, а с другой — платит огромные суммы за российский газ", — заявил анонимный дипломат из ЕС.

Но Франция не единственная страна, которая не отказывается от российского СПГ. Данные о морских перевозках показывают, что по крайней мере девять стран ЕС продолжают торговать с Россией. В 2024 году страны ЕС заплатили России более 8 млрд евро за его экспорт.

Ранее Индия заявила, что Европа и США продолжают покупать у нее нефть, несмотря на обвинения в том, что Нью-Дели приобретает сырьё в России и таким образом финансирует войну против Украины.

Напомним также, что Соединенные Штаты разрешили импорт некоторых бриллиантов российского происхождения, несмотря на санкции.