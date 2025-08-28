Два украинских министерства возмутились тем, что на Венецианском кинофестивале подняли флаг РФ.

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

Министерство иностранных дел и Министерство культуры Украины осудили "присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале". Они призвали организаторов "избавиться от присутствия России и российского флага".

Напомним, ранее МИД возмутился тем, что американский режиссер Вуди Аллен принял участие в Московском кинофестивале по видеосвязи. Аллен поговорил с российским режиссером Фёдором Бондарчуком, похвалил российское кино и допустил свою поездку в РФ. Еще он заявил, что если бы получил предложение снять фильм в России, то "сел бы и подумал о том, каким мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге".

После этого во Львове отменили показ мюзикла Вуди Аллена "Пули над Бродвеем". МИД назвал появление Аллена "позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины".

Также Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец". Режиссеру вменяют "публичную поддержку российской агрессии" и "сознательное участие в российском пропагандистском мероприятии во время российско-украинской войны".