Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец" после его участия в Московском кинофестивале.

На "Миротворце" режиссеру вменяют "публичную поддержку российской агрессии" и "сознательное участие в российском пропагандистском мероприятии во время российско-украинской войны".

Напомним, обладатель нескольких премий "Оскар" Вуди Аллен принял участие в Московском кинофестивале по видеосвязи, поговорил с российским режиссером Фёдором Бондарчуком, похвалил российское кино и допустил свою поездку в РФ. Еще он заявил, что если бы получил предложение снять фильм в России, то "сел бы и подумал о том, каким мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге".

Его раскритиковал МИД Украины, а во Львове отменили показ его мюзикла "Пули над Бродвеем". МИД назвал появление Аллена "позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины".

Пресс-служба Национального театра им. М. Заньковецкой также осудила режиссёра.